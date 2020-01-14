تركيا تشن حملة اعتقالات جديدة تشمل 176 عسكريًا

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن الادعاء التركى أمر، اليوم الثلاثاء، بالقبض على 176 عسكريًا للاشتباه فى صلاتهم بشبكة تقول أنقرة إنها تقف وراء محاولة الإطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قبل ثلاث سنوات ونصف السنة. وتستهدف حملة أمنية تركية المشتبه فى أنهم أتباع لفتح الله جولن، رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة، وذلك منذ المحاولة المذكورة فى يوليو عام 2016 التى

قُتل فيها نحو 250 شخصًا. والعمليات التى تستهدف الشبكة ما زالت روتينية.

قالت الوكالة إن أحدث عمليات الشرطة جرى التنسيق لها فى مدينة إزمير بغرب البلاد واستهدفت 49 إقليمًا.

وأضافت أن الذين يواجهون الاعتقال منهم 143 برتبة لفتنانت، بينهم 97 ما زالوا فى الخدمة، ومنهم 33 برتبة جونيور لفتنانت، بينهم 11 ما

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زالوا فى الخدمة.

وتابعت أن من بين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال 6 من قائدى طائرات إف-16. ونفى جولن الذى يقيم فى منفاه الاختيارى فى بنسلفانيا منذ 1999 أى صلة له بمحاولة الإطاحة بأردوغان.

وفي عملية التطهير التى تلت محاولة الانقلاب، سُجن نحو 80 ألف شخص انتظارًا لمحاكمتهم وصدرت قرارات عزل أو إيقاف عن العمل لنحو 150 ألفًا من العسكريين والموظفين المدنيين وغيرهم.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحملة في حين دافعت عنها أنقرة باعتبارها ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية.