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العثور على 29 جثة في مقبرة جماعية غرب المكسيك

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أعلنت السلطات المكسيكية أنه تم العثور على 29 جثة على الأقل في مقبرة جماعية بأحد المناطق الواقعة خارج مدينة "جوادالاخارا" في ولاية "خاليسكو" الواقعة

غربي البلاد وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مكتب المدعي العام

المحلي قوله "إنه تم التعرف على أربعة جثث والتي تتوافق مع التحقيقات الجارية حول أشخاص مفقودين"، مشيرا إلى أن السلطات ستواصل عمليات البحث داخل المقبرة التي يصل طولها إلى نحو 25 مترا.
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