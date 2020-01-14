وزير الخارجية القبرصي يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في أثينا

التقى وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية "أثينا". وأفادت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، اليوم الثلاثاء، أن ميتسوتاكيس وخريستودوليديس ناقشا خلال لقائهما التطورات الأخيرة في القضية القبرصية والتحالفات الثلاثية لليونان وقبرص، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام الإقليمي.

كما أطلع رئيس الوزراء اليوناني وزير الخارجية القبرصي على نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إيه)، اليوم الثلاثاء، أن ميتسوتاكيس وخريستودوليديس ناقشا خلال لقائهما التطورات الأخيرة في القضية القبرصية والتحالفات الثلاثية لليونان وقبرص، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام الإقليمي.كما أطلع رئيس الوزراء اليوناني وزير الخارجية القبرصي على نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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