رئيس كوريا الجنوبية يحث اليابان على التشاور بشأن تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب

دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليابان، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم أفكارها الخاصة لحل مشكلة تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس مون قوله إن المسؤولين الحكوميين والنواب البرلمانيين والجماعات المدنية في كوريا الجنوبية يبذلون الكثير من الجهود لحل المشكلة وتحسين العلاقات مع اليابان.
وقال مون، في مؤتمره الصحفي للعام الجديد في المكتب الرئاسي، إن مقترحات كوريا الجنوبية ليست هي الحل الوحيد، مؤكدا أن حكومته مستعدة للتشاور مع اليابان.
وأعرب عن أمله في أن تكون أولمبياد طوكيو لهذا العام بمثابة فرصة لتسهيل السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الثلاثاء إنه قد يسعى للحصول على موافقة استثنائية على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية إذا اقتضى الأمر في مرحلة من التعاون بين الكوريتين.
كما أكد أنه من الضروري ألا تنظر الكوريتان إلى الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فقط، وأن تعملان على تعزيز التعاون بين الكوريتين مما قد
وأفاد بأن الكوريتين قد تواجهان صعوبات مختلفة في التعاون المتبادل بسبب العقوبات الدولية، غير أن هناك بعض المشاريع التي لا تخضع للعقوبات مثل المشاريع التعاونية في المناطق الحدودية والجولات الفردية وغيرها.
وأضاف الرئيس أن هناك عددا من التبادلات الرياضية الممكنة، في إشارة إلى تشكيل فريق كوري موحد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في طوكيو المقرر افتتاحها في أواخر يوليو وتنظيم مسيرة مشتركة في حفل الافتتاح لها، فضلًا عن الاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2032 كما كان متفقًا عليه.
وأكد أن البلاد ينبغي عليها أن تكون أكثر استقلالية في تطوير العلاقات الثنائية بين الكوريتين.
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