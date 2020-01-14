ترامب يعتزم زيارة الهند لأول مرة

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بارز بالحكومة الهندية قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم القيام بأول زيارة له للهند الشهر المقبل.

وأضافت بلومبرج أن الولايات المتحدة والهند على اتصال لتحديد الموعد المناسب للطرفين للزيارة.

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