كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعتقل أشخاص لدورهم في كارثة الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القضائية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال أشخاص لدورهم في كارثة الطائرة الأوكرانية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن اعتراف القادة العسكريين بالخطأ بقضية الطائرة خطوة أولى جيدة، مضيفًا أن حادث الطائرة كان مأسويا ويجب التحقيق فيه بعناية.

وأقرت إيران بأن بإسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران عن طريق الخطأ، في حين أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه الشديد لتسبب بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

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وتحطمت طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، بعد إقلاعها بسبب خلل فني، وفقًا لوكالة رويترز.

وكانت إيران قد أعلنت مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار الخميني بإيران.