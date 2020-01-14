كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراصنة عسكريون روس يستهدفون شركة طاقة أوكرانية كان يعمل بها بن "بايدن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول قراصنة عسكريين روس سرقة رسائل البريد الإلكتروني من شركة طاقة أوكرانية حيث كان هانتر بايدن، نجل المنافس الرئاسي الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، يعمل بها، حسبما كشفت شركة الأمن السيبراني الأمريكية يوم الاثنين.

حددت المنطقة الأمنية الأولى ومقرها كاليفورنيا القرصنة على شركة Burisma وربطتها بالإدارة الرئيسية للمخابرات العسكرية الروسية. اخترقت مجموعة القرصنة نفسها، المعروفة باسم "Fancy Bear" من قِبل باحثي الأمن السيبراني، اللجنة الوطنية الديمقراطية في العام 2016 فيما وصفه محققون أمريكيون كجزء من عملية لتعطيل انتخابات تلك السنة،ح وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وحيب "رويترز"، قال أورين فالكويتز، الرئيس التنفيذي للمنطقة الأمنية الأولى، في مقابلة: "يمكنك أن ترى أن هذا الهجوم بدأ بالتوازي مع ما رأيناه في 2016".

كانت شركة الطاقة Burisma Holdings Limited في قلب محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي للضغط على السلطات الأوكرانية للإعلان عن التحقيق في فساد "بايدن" المزعوم، وهو جهد أدى إلى عزل الجمهوري من قبل مجلس النواب الأمريكي على خلفية تهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.

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ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب للتعليق، ورفض المسؤولون في وكالة الأمن القومي الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي التعليق، ولم ترد Burisma على طلب للتعليق أيضًا.

وقال مصدر مقرب من Burisma لوكالة "رويترز"، إن موقع الشركة تعرض لمحاولات اقتحام متعددة خلال الأشهر الستة الماضية لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقالت المنطقة الأمنية الأولى، إن البيانات التي كان المتسللون يبحثون عن سرقتها غير واضحة. يمكن أن يؤدي اختراق Burisma إلى اتصالات من أو إلى أو عن هانتر بايدن الذي شغل منصب مدير بين عامي 2014 و 2019. ويمكن أن يؤثر تسرب البيانات المسروقة على عملية الإقالة والمنافسة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وذكرت المنطقة الأمنية الأولى، أنها أصبحت على علم بالاستهداف الروسي لـ Burisma بعد أن وجد منتجها لمسح أمان البريد الإلكتروني أدلة مشبوهة على الإنترنت، بما في ذلك "نطاقات الخداع" - مواقع الويب المصممة لتقليد خدمات البريد الإلكتروني الشرعية التي تستخدمها الشركات التابعة لـ Burisma.

تُظهر سجلات تسجيل النطاقات المتاحة للجمهور التي درستها "رويترز"، أن المتسللين أنشأوا نطاقات خداع في الفترة ما بين 11 نوفمبر، وهو اليوم السابق للديمقراطيين الأمريكيين، الذين بدأوا أول جلسات استماع لعزلهم، و 3 ديسمبر، أي قبل يوم من تناول اللجنة القضائية لمجلس النواب القضية.