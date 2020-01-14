كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تأمر باعتقال 176 جنديًا بسبب علاقاتهم بجولن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه أن ممثلو الادعاء الأتراك اليوم الثلاثاء، أمروا باحتجاز 176 جنديا بسبب صلاتهم المشبوهة بالشبكة التي تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب قبل ثلاث سنوات ونصف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

تم استهداف المشتبه في أنهم أتباع رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في حملة قمع متواصلة منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016،والذي قتل فيه نحو 250 شخصًا. ولا تزال العمليات ضد الشبكة روتينية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن أحدث عملية للشرطة تم تنسيقها من مدينة إزمير الغربية واستهدفت أشخاصًا في 49 مقاطعة، وان من يواجهون الاعتقال 143 ملازمًا، 97 منهم في الخدمة، و33 ملازمًا صغيرًا، 11 منهم في الخدمة ايضا.

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وأضافت انه كان من بين المعتقلين ستة طيارين لطائرات من طراز اف -16. ونفى جولين، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، أي تورط في محاولة الانقلاب.

في عملية التطهير اللاحقة، تم سجن حوالي 80 الف شخص في انتظار المحاكمة، وتم فصل حوالي 150 الف من الموظفين المدنيين والعسكريين أو أوقفوا عن العمل.

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، في حين دافعت أنقرة عن هذه الإجراءات باعتبارها استجابة ضرورية للتهديد الأمني.

