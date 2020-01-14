كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس كوريا الجنوبية يشيد بتهنئة ترامب لكيم جونج أون في عيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال تهنئته بعيد الميلاد إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واصفا إياها بأنها "فكرة رائعة" لتحسين فرص استئناف محادثات نزع السلاح النووي، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال مون للصحفيين في مؤتمر صحفي سنوي اليوم الثلاثاء "كان البعض قلقا بشأن جولة جديدة من الاستفزازات في الوقت المناسب لعيد ميلاد الرئيس كيم.. بدلًا من ذلك، أرسل الرئيس ترامب تهنئة بعيد ميلاده للتأكيد على استعداده للتحدث. وقد كانت فكرة رائعة".

يُعتقد أن عيد ميلاد كيم هو الثامن من (يناير)، رغم عدم تأكيد نظامه السري لهذا التاريخ. أدرجت الحكومة الأمريكية تاريخ ميلاد كيم عام 1984، مما يةضح انه يبلغ من العمر 36 عامًا. وقد أصدرت كوريا الشمالية بيانًا قالت فيه إنها تلقت "خطابًا شخصيًا" من ترامب.

وعلي صعيد اخر، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إنه من المبكر للغاية التشاؤم بشأن الحوار المتوقف لنزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأن التعاون بين الكوريتين يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لرفع العقوبات،

وقال مون للصحفيين في المؤتمر إنه على الرغم من الخطاب المعادي من بيونجيانج إلا أن كوريا الشمالية لم تغلق الباب أمام مزيد من المحادثات.

وقال: "أوضحت كوريا الشمالية أن باب الحوار لم يغلق بالقول إنها لن تعود إلى المحادثات إلا عندما يتم قبول مطالبهم".

تم تهميش كوريا الجنوبية بشكل متزايد مع توقف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج، مع فرض عقوبات على برامج الأسلحة الكورية الشمالية التي أعاقت محاولة مون لاستئناف جهود التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

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عندما سألته رويترز عما إذا كانت كوريا الجنوبية ستسعى إلى إعادة فتح التبادلات مع كوريا الشمالية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، قال مون إن هناك حاجة لاستكشاف "فكرة جديدة" لتعزيز انفراجة في الطريق المسدود.

وأضاف "إذا قمنا بتوسيع التعاون بين الكوريتين إلى أقصى حد ممكن، فلن يساعد هذا بالإسراع فقط في الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ولكن أيضا جلب الدعم الدولي للرفع الجزئي أو إعفاءات من العقوبات إذا لزم الأمر."

وقال مون إن هناك خطوات يمكن أن تتخذها الكوريتان لم يتم حظرها بسبب القيود. وتابع قائلا "اولا، يمكننا التعاون في المناطق الحدودية ويمكننا استئناف السياحة الفردية.. يمكن تنفيذ ذلك على الرغم من العقوبات الدولية المستمرة.، مشيرا الي ان الكوريتين يمكنهما ايضا تنظيم فريق مشترك لاولمبياد الصيف لهذا العام في طوكيو والسعي لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية 2032.

في خطابه بمناسبة رأس السنة الميلادية يوم 7 يناير، قال مون إن هناك "حاجة ماسة" إلى طرق لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

لكن أمضت كوريا الشمالية معظم العام الماضي في انتقاد سول لخضوعها للولايات المتحدة، وقالت إنها تعتزم هدم المجمع السياحي الذي كان في السابق مثالًا نادرًا للتعاون بين الكوريتين.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين إن الولايات المتحدة اتصلت بكوريا الشمالية سعيا لاستئناف المحادثات، وفقا لمقابلة نشرتها أكسيوس يوم الأحد.

