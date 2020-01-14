نيمار يواجه عقبات أمام تحقيق حلمه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يواجه أكثر من عقبة أمام رغبته في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية صيف العام الجاري، والتي ستقام في طوكيو.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن سببين يمنعان نيمار من تحقيق حلمه في المشاركة بالأولمبياد، أولهما موعد المباراة النهائية يوم 8 آب/أغسطس، وما يتبعها من حصول اللاعب على راحة سلبية 3 أسابيع للتعافي، ما يعني تأخر جاهزيته للموسم الجديد.

وأشارت أيضا إلى أن موعد منافسات كرة القدم في الأولمبياد تتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية، وسيكون من الأولى للإدارة الباريسية حسم ملف التفاوض لتجديد عقد نيمار أو تجديد نادي برشلونة لرغبته في ضم اللاعب البرازيلي، مثلما فعل الموسم الماضي.

ولفتت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن كل هذه السيناريوهات مجرد افتراضات خاصة أن المنتخب البرازيلي لم يتأهل بعد لأولمبياد 2020 بل يستعد للمشاركة في دورة ستقام خلال الفترة من 18 كانون الثاني/يناير إلى 9 شباط/فبراير لتحديد المنتخبين المتأهلين من أميركا الجنوبية لدورة الألعاب.

وكان نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان قال عقب التعادل 3-3 في الدوري الفرنسي، الأحد، إنه يتطلع للمشاركة في بطولتي الأولمبياد وكوبا أميركا صيف العام الجاري، مشيرا إلى أنه يعلم صعوبة موقف إدارة بي إس جي مثلما مر بنفس الموقف مع ناديه السابق برشلونة قبل 4 أعوام.