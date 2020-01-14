برشلونة يقيل فالفيردي ويعلن عن مدربه الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني تعاقد مع المدرب السابق لريال بيتيس، كيكي سيتين، خلفا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه.

وقال برشلونة، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني "النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

ومن المُقرر أن يوقع سيتين العقود بشكل رسمي اليوم، الثلاثاء، وسيظهر في مؤتمر صحفي للحديث أمام وسائل الإعلام.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع فالفيردي حول فسخ عقده، بعد الإقصاء مؤخرًا من بطولة كأس السوبر الإسباني، أمام أتلتيكو مدريد.

ورحب برشلونة بمدربه الجديد من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي، مرفقا بصورة قال فيه: "كيكي سيتين سيكون المدرب الجديد لنادي برشلونة.. أهلا وسهلا بك".