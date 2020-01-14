مستوطن يدهس طالبة ببيت لحم واعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دهس مستوطن، صباح اليوم الثلاثاء، طالبة أثناء توجهها إلى مدرستها في قرية كيسان شرق بيت لحم، واصلت قوات الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش اليومية، واعتقال المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال نائب رئيس القروي لكيسان، أحمد غزال، إن المستوطن دهس الطالبة ياسمين خالد غزال (17 عاما) عند مدخل القرية، أثناء توجهها إلى مدرستها في بلدة تقوع، ما أدى الى إصابتها برضوض وجروح، وجرى نقلها الى مستشفى اليمامة، لتلقي العلاج.

إلى جانب اعتداءات المستوطنين، يواصل جيش الاحتلال الاعتقالات بالأراضي الفلسطينية، ففي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محمود طقاطقة، ومحمد ديرية، إضافة للفتى أيهم غسان ثوابتة بعد اقتحام منازلهم في بيت فجار، بعد أن كانت قد اعتقلت الفتاة أماني هاني عبيد من مخيم الدهيشة على "حاجز 300" شمال بيت لحم.

بينما في شمال الضفة الغربية اعتقل جنود الاحتلال المواطنين ياسر إبراهيم أبو الرب، ومحمود عيد بعد مداهمة منزليهما في بلدة قباطية قضاء جنين.

Advertisements

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال أسيرا محررا بعد الاعتداء عليه بالضرب، في قرية بيت دقو. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن إسماعيل جودت ريان في القرية، وفتشته.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد محمود عبد الرحمن ريان، أثناء مروره على حاجز طيار أقيم عند مدخل القرية، واعتدت عليه بالضرب.

وكان ريان قد أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه في العام 2018.