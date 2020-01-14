إصابتان في حادث طرق قرب إبطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بجراح في حادث طرق وقع على شارع 70 عند مفرق "حسيديم" قرب قرية إبطن بمنطقة حيفا، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّ "الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة وصلت إلى مكان الحادث وقدّمت العلاج الأولي لشابة (30 عاما) وصفت حالتها بالمتوسطة ومصاب آخر حالته طفيفة، ونقلا إلى مستشفى 'بني تسيون' في حيفا لاستكمال العلاج". وباشرت الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

ومما يذكر أن شخصا (50 عاما) لقي مصرعه وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة في حادث طرق وقع بالقرب من صفد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مستشفى"زيف"، صباح اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن 6 ضحايا لقوا في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.