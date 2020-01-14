هيئة الهلال الإماراتي تسير العيادات المتنقلة إلى الجريبة بالتحيتا جنوب الحديدة

الثلاثاء 14 يناير 2020

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العيادة الطبية المتنقلة إلى منطقة الجُريبة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الهيئة بالساحل الغربي.



وعقب وصوله إلى الجريبة قام الفريق الطبي بإستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني.

Advertisements

وقال مصدر عامل في الفريق الطبي ، أن الفريق استقبل حالات مصابة بالملاريا وحمى الضنك وقدم لها العلاجات اللازمة، وستواصل هيئة الهلال تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين بشكل مجاني.

وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية في دعم المواطنين في الساحل الغربي ، بتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى من المواطنين .