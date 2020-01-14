شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. حملة طارئة لمواجهة الدفتيريا في بروم ميفع والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 دشنت مديرية الصحة في ساحل حضرموت، الاثنين، حملة احترازية لمواجهة وباء الدفتيريا في مديرية بروم ميفع.

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