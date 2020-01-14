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جولة جديدة لغريفيث تبدأ من السعودية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 يناير 2020

بدأ المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث من العاصمة السعودية الرياض محاولة جديدة لإحياء محادثات السلام، بعد إحباط ميليشيا الحوثي للجهود التي كانت قد بدأت نهاية العام الماضي.

 

وعلى الرغم من العوائق التي وضعتها الميليشيا، فإن المبعوث الدولي، بدعم من الدول الكبرى، يسعى لعقد جولة محادثات جديدة للسلام، ويطلب من الشرعية القبول بالذهاب لجولة جديدة من المحادثات دون انتظار استكمال تنفيذ الاتفاق، وبالذات ما يتعلق بالحديدة وموانئها الثلاثة.

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وإذ ترفض الشرعية القفز على الاتفاق حتى لا تعتبره الميليشيا مكافأة لها على تنصلها من التزاماتها، فإن غريفيث يستعين بسفراء الدول الخمس الكبرى لإقناع الشرعية بالقبول بمقترحاته.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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