شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. الإمارات توفر 8 أطنان من الأغذية إلى سكان رأس حويرة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، بتسيير قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان منطقة رأس حويرة بمديرية غيل باوزير بحضرموت.

Advertisements وتضمنت المساعدات الجديدة 8 أطنان من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية. و استهدفت المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي 500 فردا من الأسر معدومة الدخل والأشد احتياجاً.

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