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شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب مفلس لزعيم "حزب الله" اللبناني خلال محاولته معاضدة الموقف الإيراني والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
أجمع محللون على أن المبالغات التي تضمنها خطاب زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، تفضح الإفلاس السياسي والعسكري لميليشيا باتت أقصى ما يمكنها تقديمه لأتباعها هو الوعيد والتهديد الأجوف، بلا أي قدرة حقيقية على الأرض.
ولم تتأخر مليشيا "حزب الله" اللبناني، في الخروج من جحرها لمعاضدة الموقف الإيراني، ومحاولة الإيهام بأن لا شيء تغير أو سيتغير بعد مقتل سليماني.
لكن خطاب زعيم المليشيا حسن نصر الله، مؤخرا، جاء مشحونا بمبالغات أرادت طمأنة أنصاره من خلال إصرار مفضوح على استعراض القوة الإيرانية وقدراتها العسكرية الضخمة، بشكل نضح مبالغة أفقدت الخطاب أي مضمون مقنع.
توقف نصر الله طويلا عند التأكيد على أن الردود الإيرانية على اغتيال سليماني، التي بدأت بقصف قواعد أمريكية في العراق لم تكن سوى "صفعة وليس ردا"، متوعدا بأن هذه "الصفعة" تندرج ضمن "مسار طويل".
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