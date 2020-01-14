نزولا عند رغبة روحاني.. تميم يبحث عن مخرج لأزمة طهران

الثلاثاء 14 يناير 2020

يبحث أمير قطر، الشيخ تميم عن مخرج لأزمة طهران، ونزولا عند رغبة روحاني.



وذكرت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اضطر للاستنجاد بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليطلب منه لعب دور الوساطة مع الدول الغربية لوقف الهجمة الشرسة على بلاده عقب حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، ودفع التعويضات اللازمة مقابل التهدئة.

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وبحسب موقع "العين الإخبارية"، طلب يدرك روحاني أن تميم لن يقدر على رده، طالما يأتي كنوع من رد الجميل لطهران التي ساعدت الدوحة في أزمتها المستمرة منذ مقاطعتها من قبل جيرانها على خلفية دعمها الإرهاب.

وبالفعل، طار تميم إلى طهران، الأحد، بحثا عن مخرج لأزمة طهران، ونزولا عند رغبة روحاني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال روحاني إن "إيران قامت بواجبها ووقفت مع قطر بعد فرض الحصار عليها من قبل بعض دول المنطقة، وستبقى إلى جانبها"، وهو ما رد عليه أمير قطر بالقول: "علاقاتنا مع إيران تاريخية ونثمن المساعدة التي قدموها لنا، خصوصا بالسنوات الأخيرة".