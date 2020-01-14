شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع الألمانية: علينا حماية الساسة المهددين بدلا من تسليحهم والان نبدء بالتفاصيل

طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، الدولة بتوفير الحماية الكافية للساسة المحليين المهددين على نحو متزايد للتعرض لاعتداءات، رافضة في المقابل تسليحهم.

وتأتي تصريحات خليفة المستشارة أنجيلا ميركل على خلفية واقعة عمدة مدينة كامب-لينتفورت الألمانية، كريستوف لاندشايت، الذي طلب الحصول على رخصة حيازة سلاح بسبب تلقيه تهديدات من أوساط يمينية متطرفة، ورفع دعوى أمام المحكمة بسبب رفض السلطات المختصة منحه الترخيص.

وقالت كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع، في تصريحات صحفية مجموعة صادرة اليوم الثلاثاء: "تسليح الساسة المحليين ليس هو الطريق السليم.. حمايتهم مهمة تتحملها الدولة. وهذه الحماية لا ينبغي أن تتوقف على ما إذا كان السياسي يعمل على المستوى الاتحادي أو الولايات أو المحليات".