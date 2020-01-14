شكرا لقرائتكم خبر عن «بيلوسي»: حصلنا على أدلة كافية لعزل ترامب والان نبدء بالتفاصيل
وتلتقى بيلوسي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، نواب الحزب الديمقراطى بهدف التحضير للتصويت الرسمى الذى يفرضه القانون من أجل إحالة مادتى عزل ترامب على مجلس الشيوخ.
ويتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا فى مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتى استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
وأكدت بيلوسى أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين بحق ترامب قد برزت فى الفترة التى تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزله، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومى الأمريكى جون بولتون استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.
وفى تغريدة، قال ترامب إنه ينبغى إغلاق القضية دون محاكمة، معتبرا أن أي إجراءات فى مجلس الشيوخ ستعطي مصداقية لا مبرر لها لما يعتبره "حملة مطاردة سياسية" يشنها ضده خصومه الديمقراطيون.
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