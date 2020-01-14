الحكيم يشدد على استعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين

شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ترشيح شخصية "مستقلة كفوءة غير جدلية قادرة" على ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية، مؤكدا على التهيئة للانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "استقبلنا ايريك شانون سفير كندا في بغداد، واكدنا انطلاق العراق في علاقاته مع دول الجوار والعالم من ثوابت المصلحة الوطنية العليا والمصالح المشتركة واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه".



كما أكد الحكيم "ضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة"، مشددا على ضرورة "ترشيح شخصية مستقلة كفوءة غير جدلية قادرة على ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية والتهيئة للانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين". وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "استقبلنا ايريك شانون سفير كندا في بغداد، واكدنا انطلاق العراق في علاقاته مع دول الجوار والعالم من ثوابت المصلحة الوطنية العليا والمصالح المشتركة واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه".كما أكد الحكيم "ضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة"، مشددا على ضرورة "ترشيح شخصية مستقلة كفوءة غير جدلية قادرة على ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية والتهيئة للانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين". واوضح الحكيم، "ناقشنا خلال اللقاء مستجدات الوضع الاقليمي والدولي وعلاقات العراق مع كندا وسبل تعزيزها بما ينفع مصالح البلدين والشعبين الصديقين".



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