جدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد بأن هناك "خطأ بشري لا يغتفر" وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا الىفي ذات الوقت الى أن الولايات المتحدة هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الايراني: أمريكا هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.