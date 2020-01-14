بالصور.. اعمال الصيانة في محمد القاسم

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أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن الاستمرار باعمال الصيانة الخاصة بالطريق محمد القاسم للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبي في بغداد.
وقالت الامنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "استمرار العمل في صيانة وتاهيل الطريق المذكور والذي قسمت فيه الاعمال الى أربعة مراحل تُمثل المرحلة الحالية الرابعة والأخيرة حيث تم خلال المرحلة الحالية رفع مفاصل التمدد الحديدية المتضررة لأغراض اجراء الصيانة واستبدال التالف منها بالاضافة الى تكسير الجدار الساند الخاص برمبتي النهضة والقطن الطبي مع نصب القالب الخشبي والحديدي لإعادة صب بالكونكريت المسلح والاستمرار بصيانة السياج الواقي واليدوي".
واضافت انه "تمت المباشرة باعمال التزحيف أسفل رمبة النهضة واصلاح الروافد الطولية المتضررة والتي تقع أسفل المجسر مع تشخيص المقاطع المتضررة من الأسفلت لغرض اعادة اكساءها".
وتجدر الإشارة الى ان العمل يتم بإشراف المكتب الاستشاري لجامعة بغداد ( باعتباره الجهة الاستشارية الخاصة بالمشروع ) وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة.
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