4 أطعمة تنضم لمائدة هاري وميجان بعد اعتزال الحياة الملكية

تلتزم العائلة المالكة في بريطانيا بعدد كبير من القواعد حتى في الأطعمة الغذائية، إلا أنه مع إعلان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، الأربعاء، عزمهما التنازل عن أدوارهما الملكية والاستقلال مادياً، سيصبح لديهما الحرية الكاملة في تناول كل الأكلات المحظورة سابقاً.

وفي التقرير التالي تلقي صحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، الضوء على جميع المأكولات التي سيتمكن هاري وميجان من تناولها بحرية في حالة تنفيذ قرارهما..

1- التورتيلا المكسيكية

بعد منع وجود الأطباق الغريبة والحارّة على مائدة القصر الملكي البريطاني، سيصبح بإمكان ميجان وهاري الآن الانغماس في المزيد من الأكلات العالمية، مثل التورتيلا المكسيكية، أو طبق التاكو المحضر من دقيق الذرة المحشو بالأسماك أو الدجاج أو اللحوم، والذي أحبته دوقة ساسكس، والذي كان من بين الأطعمة المفضلة لديها.



2- سلطة فواكه البحر والسوشي

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كل ما يحتوي على قشريات أو محار نيئ يعتبر محظوراً في النظام الغذائي البريطاني الملكي، لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي وآلام المعدة، والآن يمكن للزوجين هاري وميجان العودة لتناول السوشي وسلطة المأكولات البحرية، وهي المأكولات التي كانت تأكلها ميجان مرة على الأقل في الأسبوع.

3- الثوم والبصل

تحظر الملكة اليزابيث الثانية دخول بعض الأطعمة إلى مطابخ قصر بكنجهام، من أبرزها الثوم، فضلاً عن منع الطهاة من تقديم أي طعام يحتوي على الثوم أو الكثير من البصل، لدرجة أن الملكة هي التي تحدد الكمية التي تضاف إلى أي طبق يحضر لأي من أفراد العائلة الملكية، وذلك لتجنب عدة مشاكل مثل النفس الكريه.

ومن الآن فصاعداً سيتمكن هاري وميجان من تناول جميع الأطعمة المحببة لديهما التي تدخل في إعدادها هذه المكونات، مثل دجاج أدوبو، الطبق الفلبيني المحبوب لدى دوقة ساسكس.



4- المكرونة الإسباجيتي

على الرغم من عدم حظر الملكة إليزابيث لتناول أفراد أسرتها الملكية للمكرونة الاسباجيتي، فإنها لا تفضلها كثيراً، لأن تناولها يسبب الكثير من الفوضى والضوضاء والأصوات المرتفعة، لذا تفضل عليها أطباق الخضروات أو الأسماك المشوية، كأطباق رئيسية، وهو الأمر الذي لم يعد هاري وميجان مقيدين به.



