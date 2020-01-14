حفتر يغادر روسيا دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت روسيا، الثلاثاء، مغادرة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر موسكو، بدون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع رئيس ما يسمى بـ"حكومة الوفاق" فايز السراج.

وأكدت الخارجية الروسية مواصلتها العمل مع جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى تسوية الأزمة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إن المحادثات الليبية في موسكو أحرزت تقدما جيدا ولكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

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وأضاف لافروف، في بيان صدر عنه، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر طلب وقتا إضافيا للموافقة على مسودة اتفاق تم ترتيبها بعد جولة مفاوضات.

وتشمل مسودة الاتفاق التزام الأطراف بوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة، والعمل على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى، وتشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار.

واحتضنت روسيا اليوم جولة مباحثات بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس ما يسمى بـ"حكومة الوفاق" في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، ينفذ الجيش الليبي عمليات ضد المليشيات الإرهابية القابعة في طرابلس ويترأسها فايز السراج.

وأحرز الجيش الليبي تقدما واسعا وسيطر على مساحات كبيرة في العاصمة، ما دفع السراج للجوء لأردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي.