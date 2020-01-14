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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. لافروف: محادثات ليبيا في موسكو فشلت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن محادثات ليبيا في موسكو فشلت.
وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر إن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، غادر أراضيها دون أن يوقع على الاتفاق.
وذكرت أن حفتر عاد إلى بني غازي دون التوقيع على الاتفاق، ولم تعط تفاصيل أكثر.
وكان حفتر والسراج قد وصلا، أمس، إلى موسكو للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.
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