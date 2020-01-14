شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حفتر يغادر روسيا دون توقيع على الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات غادر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر موسكو اليوم دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر إعلامية إن حفتر عاد الى بني غازي دون التوقيع على الاتفاق' ولم تعط تفاصيل أكثر. وكان حفتر والسراج وصلا أمس إلى موسكو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. حفتر يغادر روسيا دون توقيع على الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.