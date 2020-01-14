الغارديان: أزمة إيران ربما تشكل فرصة للولايات المتحدة

اشارت "​الغارديان​" في مقال تحليلي بعنوان "أزمة ​إيران​ ربما تشكل فرصة للولايات المتحدة"، الى إن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "امتدح الصور التي جاءت من إيران وتوضح رفض ​الطلاب​ الإيرانيين السير فوق العلم الأميركي واعتبرها تقدما كبيرا، لكن رغم ذلك يبدو أن إدارته ليست مستعدة لتقديم أي شيء للإيرانيين أكثر من الكلمات التشجيعية".

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن تجنب الطلاب المشي على العلم الأميركي المرسوم على الأرض بحجم كبير في مقر جامعة شهيد بهشتي في ​طهران​ يمكن اعتباره مجرد رغبة في تحدي ​النظام الإيراني​. ولفتت الى إن الإعلان عن أن النظام الإيراني مسؤول عن إسقاط ​طائرة​ مدنية وعلى متنها 176 راكبا ومحاولته الكذب على ​العالم​ أجمع والتملص من الجريمة تسبب في "أزمة كبيرة في شرعية النظام بأكمله".

ولفتت الى أن هذه ​الأزمة​ تضاف إلى الغضب الشعبي الواسع الموجود مسبقا بسبب الأزمة الاقتصادية الموجود منذ أكثر من شهرين ويعبر عن نفسه ب​مظاهرات​ في مختلف أنحاء البلاد. واشارت الى وجود تغيير كبير في توجهات الإيرانيين بشكل عام ويؤكد ذلك بأن مذيعة شهيرة تعمل في التلفزة الحكومية قررت عدم الاستمرار في العمل وكتبت على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "أرجو أن تسامحوني فقد كنت أخبركم بالأكاذيب طوال 13 عاما".

واشارت إلى أن هذه الأزمة تشكل فرصة للولايات المتحدة تمكنها من إحداث التغيير المطلوب في إيران، لكنه يرى أن إدارة ترامب قد لا تحسن استغلالها وربما لا تكون مستعدة أصلا للتعامل معها عبر تغيير سياساتها السابقة.