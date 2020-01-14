رئيس كوريا الجنوبية: التشاؤم إزاء عملية السلام مع كوريا الشمالية سابق لأوانه

شدد الرئيس الكوري الجنوبي ​مون جاي إن​، على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم إزاء عملية السلام في شبه ​الجزيرة​ الكورية "، لافتا الى "أننا لسنا في مرحلة حالية لكي نكون فيها متشائمين بشأن الحوار بين الكوريتين، وبين ​الولايات المتحدة​ و​كوريا الشمالية​ رغم أنه من غير الممكن أن نكون متفائلين أيضا".

وأشار إلى تمنيات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، بمناسبة عيد ميلاده والتي تم نقلها فى رسالة شخصية، واصفا ذلك بأنه "إيجابي للغاية وفكرة جيدة، حيث أكد ترامب مجددا في الرسالة على علاقته مع كيم، مشددًا على أنه تم الحفاظ على الثقة المتبادلة بين ترامب وكيم مع استمرار جهودهما لاستئناف المحادثات".

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