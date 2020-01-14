السلطات الأسترالية: إرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز

أبحرت ​السفينة​ الحربية "توومبا" التابعة للبحرية الأسترالية مع 200 بحار على متنها إلى ​مضيق هرمز​. وأعلنت السلطات الأسترالية، أن "أسباب نشر السفينة الحربية في مضيق هرمز تعود إلى المساعدة في حماية الملاحة في المنطقة وحماية المصالح الاقتصادية والنفطية للبلاد هناك".



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