ارتفاع حصيلة الضحايا جراء سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 41 شخصا

أفادت وسائل إعلامية في ​باكستان​ عن إرتفاع حصيلة الضحايا جراء سوء ​الأحوال الجوية​ في جميع أنحاء البلاد إلى 41 شخصا. ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن المسؤول بإدارة الكوارث عمران زرقون قوله إن 22 شخصا على الأقل قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب انهيار الأسطح وتساقط ​الثلوج​ بكثافة في إقليم "​بلوشستان​". ولقد تسبب ​تساقط الثلوج​ بغزارة في إغلاق العديد من الطرق السريعة، ذلك في الوقت الذي توقع فيه خبراء الأرصاد استمرار سوء الأحوال الجوية في معظم أنحاء "بلوشستان" خلال الـ24 ساعة القادمة. وتم إعلان ​حالة الطوارئ​ في 7 مناطق بإقليم "بلوشستان" والتي تأثرت بشدة بسبب ​الأمطار​ الغزيرة والثلوج.

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