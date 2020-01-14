الحكومة اليابانية تحدد ميزانية إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط

أعلنت ​حكومة​ رئيس الوزراء ​اليابان​ي، ​شينزو آبي​، عن استخدام نحو 4.6 مليون ​دولار​ من احتياطي ​الموازنة​ لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي اليابانية في ​الشرق الأوسط​.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن قرار الحكومة يهدف إلى التحرك لضمان ​السلام​ والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة ​السفن​ المرتبطة باليابان في مياه ​الخليج العربي​.

في إشارة إلى أن اليابان أعلنت هذا الأسبوع، إلى أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، على الرغم من تصاعد التوترات في هذه المنطقة، بعد أن قتلت ​الولايات المتحدة​ القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​.

