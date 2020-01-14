الحكومة اليابانية تحدد ميزانية إرسال قواتها إلى الشرق الأوسط

أعلنت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن استخدام نحو 4.6 مليون دولار من احتياطي الموازنة لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الشرق الأوسط.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن قرار الحكومة يهدف إلى التحرك لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في مياه الخليج العربي.
في إشارة إلى أن اليابان أعلنت هذا الأسبوع، إلى أنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها، على الرغم من تصاعد التوترات في هذه المنطقة، بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
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