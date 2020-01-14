النشرة: طلاب المدارس والثانويات في حاصبيا اعتصموا أمام سراي الشهابية

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أنه تحت عنوان "تاركين الصف لندافع عن مستقبلنا" نظم العشرات من طلاب المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا اعتصاما أمام خيمة الاعتصام في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة التي وصلت إليها البلاد.
وقد رفع المعتصمون الاعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة المسؤولين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، كما شدوا على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على إصلاح ما خربانه الحكومات السابقة ماليا واقتصاديا وذلك في ظل انتشار كثيف للقوى الامنية بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسيير امور المواطنين.
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