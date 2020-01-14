عبدالله: وصلنا إلى قمة إفلاس هذا النظام الطائفي المتخلف

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما يفشل طباخو ​حكومة​ الأكثرية من التشكيل، ويعتبرون عدم الأعتذار تحديا وإنجازا، وعندما يصبح ​تصريف الأعمال​ في بلد ينهار ويفقر شعبه مطلبا يحتاج للنقاش والتحضير وليس واجبا، هذا يعني اننا وصلنا إلى قمة إفلاس هذا النظام الطائفي المتخلف، لافتا الى ان شعب ​لبنان​ يستحق افضل من هذا.

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