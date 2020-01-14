قدّم صباح اليوم وزير الدفاع الوطني في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​، تعازي ومواساة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور والمسؤولين العمانيين بوفاة السلطان السابق قابوس بن سعيد بن تيمور.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو صعب قدم بإسم الرئيس عون التعازي لسلطان عمان بوفاة السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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