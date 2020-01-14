أفادت معلومات عن أن دوار إيليا في صيدا مقطوع في كل الاتجاهات والمتظاهرون باتوا ليلتهم في خيمة كبيرة وسط الطريق، واقفلوا فجرا"مؤسسة كهرباء واوجيروا ومصلحة المياه بالسلاسل المعدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر دوار إيليا في صيدا مقطوع في كل الاتجاهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.