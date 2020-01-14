اللواء موسوي: الخطأ البشري لن يلغي الانجازات العظيمة للحرس الثوري

أعلن قائد ​الجيش الإيراني​ ​اللواء​ ​عبد الرحيم موسوي​، أن الشعب الإيراني "لن يسمح ل​أميركا​ المجرمة بالإساءة إلى انجازات ​الثورة​". وأشار موسوي في اجتماع المجلس الأعلى لقيادات أركان الجيش الإيراني إلى أن "الخطأ البشري لن يلغي أبداً الانجازات العظيمة لحرس الثورة"، مؤكداً أن "الجيش سيستمر إلى جانب حرس الثورة وباقي ​القوات المسلحة​ في تعزيز ​الأمن​ والاستقرار في البلاد حتى آخر نفس".

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