ملكة بريطانيا تصدر بيانًا هامًا بشأن أزمة تخلي الأمير هاري عن الصفة الملكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلن قصر باكينجيهام أن الملكة إليزابيث الثانية اتفقت مع الأمير هاري وزوجته ميجان على «فترة انتقالية».

وقال بيان للملكة: «هناك بعض المسائل المعقدة التي يتعين حلها، وهناك المزيد من الأعمال التي يتعين القيام بها، لكنني طلبت أن يتم الوصول إلى القرارات النهائية في الأيام المقبلة».

ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على «فترة الانتقال» لهاري وميجان يسمح لهما بالانتقال بين كندا والمملكة المتحدة، وذلك بعد القمة الملكية «البناءة» كما وصفها البيان.

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