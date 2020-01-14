"مايكروسوفت" تتوقف عن دعم "ويندوز 7" أمنيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم شركة تقنيات الحاسوب الكُبرى "مايكروسوفت"، إلغاء التحديثات الأمنية المجانية لنظام تشغيل "ويندوز 7" القديم، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وذلك يعني، أن أجهزة جميع المستخدمين لهذه النسخة القديمة من "ويندوز"، ستكون عرضة للفيروسات والقرصنة.

ولن يتمكن مستخدمو هذه النسخة من الحصول على تحديثات جديدة مجانية من الشركة التي ستتوقف عن دعمها، وسيضطرون في حال أرادو حماية أجهزتهم إلى الترقية لـ"ويندوز 10".

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لكن ذلك قد يضطرهم أيضا لشراء أجهزة جديدة لأن الأجهزة القديمة قد لا تكون متوافقة مع نظام التشغيل الجديد.

وبدأ العمل بـ"ويندوز 7" عام 2009. وسوف يظل "ويندوز 8"، الذي بدأ العمل به عام 2012، مجانيا حتى عام 2023.

ويبدأ سعر "ويندوز 10" الأساسي من 139 دولارا كنسخة منزلية.