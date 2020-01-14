تفجير الطائرة الأوكرانية بإيران: اجتماع في لندن لمجموعة التنسيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد في العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس المقبل، اجتماعا لمجموعة التنسيق بين الدول التي قضى مواطنوها في كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران بصاروخ عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي، حسب ما أعلن وزير الخارجية الكندي فرنسوا-فيليب شامباين.

وهذه المجموعة التي أنشأتها أوتاوا في أعقاب المأساة، تضم بالإضافة إلى كندا كلّا من بريطانيا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان. ومنذ تأسيسها عقدت هذه المجموعة اجتماعين عبر الهاتف للتباحث بشكل خاص في مسألة التعويضات المالية المحتملة لذوي ضحايا الكارثة التي وقعت قرب طهران فجر الأربعاء الماضي وراح ضحيّتها 176 شخصاً بينهم 57 كندياً.

والطائرة المنكوبة وهي من طراز بوينغ737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، أُسقطت فجر الأربعاء بصاروخ بعيد دقائق من إقلاعها من طهران متّجهة إلى كييف، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. وبعد أيام من الكارثة اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بأنها أسقطت الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ.

وقال وزير الخارجية الكندي في تغريدة على تويتر "لقد دعونا لعقد أول اجتماع مباشر للمجموعة الدولية للتنسيق والتدخّل يوم الخميس في البيت الكندي في لندن"، مقر المفوضية العليا الكندية في بريطانيا. وسيحاول وزراء خارجية الدول الخمس التي تشكل هذه المجموعة الضغط على إيران للحصول منها على حقّ الزيارات القنصلية وتنظيم عمليات إعادة رفات الضحايا وطلب إجراء تحقيق شفاف.

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يذكر أن هيئة الأركان الإيرانية، أعلنت في بيان يوم السبت الماضي، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق من نفس اليوم، على لسان قائد القوة الجوفضائية التابعة له، العميد أمير علي حاجي زادة، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وأنكرت طهران في البداية سقوط الطائرة بسبب صاروخ، وقالت إنها تمتلك أدلة مقنعة في هذا الإطار.

وفي 8 كانون الثاني/يناير الجاري، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.