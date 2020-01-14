قتيل و3 إصابات جراء حادث طرق قرب صفد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي رجل (50 عاما) مصرعه وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة جراء حادث طرق وقع بالقرب من صفد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مستشفى"زيف"، صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقت الطواقم الطبية قبل منتصف الليل، بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق عند جسر عكبرة قرب صفد، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية الميدانية للجرحى ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "زيف"، لاستكمال العلاج.

وأعلن الطاقم الطبي صباح اليوم عن وفاة رجل متأثرا بإصابته، فيما يرقد بالمستشفى رجل وطفلين وصفت إصابتهم بالمتوسطة.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع 89 بمساره قرب جسر عكبرة، حيث دلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين.