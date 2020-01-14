اعتقال 4 أقارب بينهم زوجها: اشتباه بجريمة قتل شابة بعرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" صباح اليوم، الثلاثاء، وفاة شابة (35 عاما) من قرية عرعرة في النقب أحيلت بحالة حرجة مساء، الإثنين، إلى المستشفى للعلاج، وعمل الطاقم الطبي لساعات على تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنقاذها بيد أنه أقر وفاتها.

وعقب وصول الشابة إلى المستشفى تم تبليغ الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الوفاة، علما أن الشابة وصلت إلى المستشفى وعليها علامات عنف على جسدها، وترجح الشرطة أن الشابة تعرضت لجريمة قتل دون تحديد الأسباب والملابسات. واعتقلت الشرطة أربعة من أبناء عائلتها بينهم زوجها على ذمة التحقيقات الجارية.

ووصل طاقم من المحققين الجنائيين إلى المكان الذي نقلت منه الشابة إلى المستشفى، وشرع الطاقم جمع الإفادات والأدلة بغية التوصل إلى طرف يسهم في فك رموز القضية، فيما تم تحويل ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء النقب.

وعثر، مساء الإثنين، على شابة فاقدة للوعي في إحدى التجمعات السكنية في النقب، قرب "نفاطيم"، حيث تمت إحالتها إلى المستشفى بحالة حرجة.

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ووصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للشابة إلى جانب إجراء عمليات إنعاش لها وقد أحيلت إلى المستشفى بحالة حرجة، وأعلن عن وفاتها صباح اليوم الثلاثاء.

وكان بلاغ وصل إلى مركز الإسعاف عند الساعة 22:51 من مساء الإثنين، وقد أبلغ الزوج أنه "تم خنق زوجته"، حيث هرعت إلى المكان قوة من الشرطة وشرعت بالتحقيق في ملابسات وظروف القضية.

ومع الإعلان عن وفاة الشابة من عرعرة النقب، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي سجلت منذ مطلع العام الجاري في المجتمع العربي إلى 4، إذ قتل ساهر أبو القيعان من حورة، وحمادة طه من كفر قاسم، والفتى محمود العبيد من الرملة، علما أنه في العام الماضي قتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.