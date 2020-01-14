شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يغادر روسيا دون توقيع على الاتفاق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020 غادر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر موسكو اليوم دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر إعلامية إن حفتر عاد الى بني غازي دون التوقيع على الاتفاق' ولم تعط تفاصيل أكثر. وكان حفتر والسراج وصلا أمس إلى موسكو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

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