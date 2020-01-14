شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: محادثات ليبيا في موسكو «فشلت» والان نبدء بالتفاصيل

- حفتر وصل بنغازي دون توقيع الاتفاق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين إن المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق نار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا فشلت في التوصل لاتفاق هدنة أمس الاثنين، رغم إحراز تقدم جيد.

وقال لافروف إن بعض أطراف الصراع وقعت على اتفاق لوقف إطلاق النار لكن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) طلب مزيدا من الوقت لدراسة الأمر.

ولم يذكر أي تفاصيل، لكن موقعا آخر مرتبط بالقوة قال إن حفتر لن يوقع مقترح السلام. وذكرت قنوات عربية أن حفتر وصل بنغازي عائدا من موسكو دون توقيع الاتفاق صباح اليوم الثلاثاء.