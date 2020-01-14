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شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. ملبورن الأسترالية «الأسوأ» في جودة الهواء والان نبدء بالتفاصيل
واستيقظ سكان ملبورن لليوم الثاني على التوالي على جودة هواء "خطرة" وفقًا لقاعدة بيانات جودة الهواء العالمية (آي كيو إير فيجوال).
وقال بريت سوتون كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا للصحفيين في ملبورن اليوم: "أصبحت مبلورن بين عشية وضحاها الأسوأ في العالم" من حيث جودة الهواء.
وتسبب الدخان في تأخير مباريات اليوم الأول من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس صباح اليوم، وأوقفت التدريبات قبل أقل من أسبوع من افتتاح البطولة هذا العام.
ونصحت السلطات السكان بالبقاء داخل منازلهم.
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