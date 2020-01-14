جندي دنماركي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على عين الاسد بالعراق

أعلن جندي دنماركي، الثلاثاء، تفاصيل مثيرة للاهتمام للهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق في الأسبوع الماضي.
وكان الجندي جون واحدا من الجنود الموجودين في قاعدة عين الأسد عندما تعرضت للهجوم بالصواريخ.
وقال الجندي الدنماركي في الإشارة إلى الهجوم "يا للهول. من المستحيل وصفه".
وبحسب الجندي جون الذي تواجد في المخبأ فإن "الهجوم شنته تسعة صواريخ، واهتز المخبأ حين سقطت، وتألم الجنود الموجودون في المخبأ لعجزهم عن فعل شيء، وعندما انتهى الهجوم صعدوا إلى سطح الأرض ليروا حفرا كبيرة تتسع لسيارات الشحن".
واضاف جون إنهم "اندهشوا حين فهموا أن الهجوم لم يقع فوق رؤوسهم، وفي تقديره سقط أقرب صاروخ على بعد 300 ياردة عنهم".
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