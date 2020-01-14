لقاءات مصرية - أمريكية بشأن مستجدات مفاوضات سد النهضة

اجتماع سابق بين مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن

أعلنت الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن وزيري الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي شاركا في الاجتماع الذي عقد، الإثنين، بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أنه أعقب هذه الاجتماعات لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

Advertisements

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية في وقت لاحق اليوم على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.

وكانت أعمال الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي اختتمت، الخميس الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله ومواجهة الجفاف.

وبدأت الاجتماعات الأربعاء وناقشت سبل ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي التي مثّلت عقبة في توصل الدول الـ3 إلى اتفاق نهائي.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الـ3 بواشنطن يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات الـ4.

وجاءت اجتماعات أديس أبابا، التي اختتمت الخميس في ضوء ما تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ3 في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.