اليابان تخصص 6ر4 مليون دولار لقوات الدفاع الذاتي بالشرق الأوسط

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رويترزالثلاثاء 2020/1/14 09:14 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش الياباني - أرشيفية
قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الثلاثاء، تخصص نحو 506 ملايين ين ما يعادل 6ر4 مليون دولار من احتياطي الموازنة لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.
وأصدر وزير الدفاع الياباني تارو كونو مؤخرا تعليماته بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز "بي-3 سي" في الشرق الأوسط لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.
ويهدف التحرك إلى ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في المنطقة.
وقال كونو - في تصريحات للصحفيين - إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان وتبدآن عملياتهما في 20 يناير/كانون الثاني.
وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير/شباط وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر ذاته.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد قال، الإثنين، إن بلاده ستنشر قوة من الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، لضمان سلامة السفن اليابانية.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى هناك.
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