أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا التحضير لقمة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، آخر مستجدات الأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستبحث جهود السلام بهذا البلد.



وأوضح مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان له أن أبو الغيط تلقى اتصالًا هاتفياً الإثنين من وزير خارجية ألمانيا، تناولاً فيه آخر المستجدات بالأزمة الليبية.

وأوضح أن أبو الغيط وماس بحثا الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أُعلن بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والجيش الليبي.

كما تناول الاتصال ما يجب أن يتبع قرار وقف إطلاق النار من جهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، وأيضا التحضيرات لانعقاد قمة برلين التي ستدعو إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي.

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وأعلنت ألمانيا أواخر العام الماضي استضافة مؤتمر لبحث الأزمة الليبية، فيما أشارت مصادر إلى عقد لقاء تشاوري يوم 19 من الشهر الجاري للبناء على نتائج المباحثات التي تستضيفها روسيا اليوم الإثنين بين فرقاء ليبيا.

في وقت سابق، كشف مسؤول روسي كبير عن أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج سيلتقيان في العاصمة الروسية؛ لبحث شروط اتّفاق وقف إطلاق النّار.

ويأتي هذا في وقت تتعدد فيه خروقات المليشيات التابعة لحكومة السراج لاتفاق وقف العمليات القتالية بالمنطقة الغربية، الذي أعلنه الجيش الوطني الليبي، السبت، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، قد أعلن، فجر الأحد، خرق مليشيات حكومة فايز السراج قرار وقف إطلاق النار بعد أقل من ساعة من دخوله حيز التنفيذ.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية تحرير مدينة سرت الساحلية بالكامل من الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر عليها، موضحة أن عملية التحرير كانت دقيقة.

ويشكل تحرير سرت من قبضة مليشيات الوفاق ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي اندفع بكل ثقله في المدينة الساحلية لتوسيع مناطق نفوذها من مصراتة إلى المدينة الساحلية الاستراتيجية.